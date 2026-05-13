Börse Paris: CAC 40 liegt am Mittag im Plus

Index im Fokus

Am Donnerstagmittag zeigen sich die Börsianer in Paris zuversichtlich.

Am Donnerstag bewegt sich der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,63 Prozent stärker bei 8.058,28 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,334 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8.063,17 Zählern und damit 0,689 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8.007,97 Punkte).

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8.067,03 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8.030,63 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 0,141 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.04.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8.327,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, bei 8.311,74 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 14.05.2025, den Wert von 7.836,79 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,67 Prozent abwärts. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8.642,23 Punkten. Bei 7.505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 115.661 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 224,040 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,93 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net