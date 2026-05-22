Börse Paris: CAC 40 liegt mittags im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Heute zeigen sich die Anleger in Paris optimistisch.

Am Montag geht es im CAC 40 um 12:08 Uhr via Euronext um 1,56 Prozent auf 8.242,18 Punkte nach oben. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,379 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,859 Prozent höher bei 8.185,44 Punkten in den Montagshandel, nach 8.115,75 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8.242,66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8.183,71 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, wurde der CAC 40 auf 8.157,82 Punkte taxiert. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 25.02.2026, bei 8.559,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, einen Wert von 7.734,40 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0,573 Prozent nach oben. Bei 8.642,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern markiert.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 66.773 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 233,708 Mrd. Euro.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,36 erwartet. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net