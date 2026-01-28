Börse Paris: CAC 40 mittags mit Kursplus

Euronext-Handel im Fokus

Der CAC 40 performt am Freitagmittag positiv.

Um 12:07 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,67 Prozent fester bei 8.455,04 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,522 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,517 Prozent auf 8.442,18 Punkte an der Kurstafel, nach 8.398,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8.476,61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8.421,11 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 1,59 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.01.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8.062,58 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, wies der CAC 40 7.981,07 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8.122,58 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,17 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8.476,61 Punkten. Bei 7.996,59 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 155.745 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 265,023 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

