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Euronext-Handel im Fokus

Börse Paris: CAC 40 schlussendlich in Rot

Börse Paris: CAC 40 schlussendlich in Rot

So bewegte sich der CAC 40 zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
191.58 EUR -3.42 EUR -1.75 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
383.15 EUR -0.85 EUR -0.22 %
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Stellantis
4.06 EUR 0.07 EUR 1.87 %
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Indizes
CAC 40
8,077.80 EUR -3.63 EUR -0.04 %
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Am Freitag schloss der CAC 40 nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 8.077,80 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,428 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,651 Prozent auf 8.134,06 Punkte an der Kurstafel, nach 8.081,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 8.136,29 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8.057,15 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der CAC 40 bereits um 0,321 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 25.08.2026, wurde der CAC 40 auf 8.439,20 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8.431,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7.795,42 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 1,43 Prozent zurück. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8.755,03 Punkten. 7.505,27 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 594.113 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LOréal mit 202,141 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,37 erwartet. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12:11 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
08.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.

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