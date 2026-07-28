Börse Paris: CAC 40 zeigt sich mittags schwächer

Index im Blick

29.07.26 12:25 Uhr

Der CAC 40 zeigt sich am Mittwochmittag mit negativem Vorzeichen.

Am Mittwoch sinkt der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext um 0,69 Prozent auf 8.400,64 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,459 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8.492,97 Zählern und damit 0,404 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8.458,78 Punkte).

Der Höchststand des CAC 40 lag am Mittwoch bei 8.502,48 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8.389,57 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 0,499 Prozent. Vor einem Monat, am 29.06.2026, wurde der CAC 40 auf 8.367,33 Punkte taxiert. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 29.04.2026, einen Stand von 8.072,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, lag der CAC 40 bei 7.857,36 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 2,51 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8.642,23 Punkten. Bei 7.505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 329.585 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 230,179 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,24 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,37 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net