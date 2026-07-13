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CAC 40-Performance

Börse Paris: CAC 40 zum Handelsende im Plus

Börse Paris: CAC 40 zum Handelsende im Plus

Der CAC 40 zeigte sich am Dienstag kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
195.20 EUR 0.60 EUR 0.31 %
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Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
17.57 EUR -0.09 EUR -0.54 %
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Indizes
CAC 40
8,366.85 EUR 2.20 EUR 0.03 %
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Schlussendlich schloss der CAC 40 am Dienstag nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 8.366,85 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,448 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,910 Prozent auf 8.288,50 Punkte an der Kurstafel, nach 8.364,65 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 8.274,89 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8.375,79 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der CAC 40 auf 8.350,87 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 14.04.2026, lag der CAC 40 bei 8.327,86 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 14.07.2025, einen Stand von 7.808,17 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,09 Prozent nach oben. Bei 8.642,23 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7.505,27 Punkten.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 269.785 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 241,801 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Die Renault-Aktie hat mit 4,09 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,50 Prozent bei der Renault-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
10.07.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Airbus SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.07.26 Airbus SE Buy UBS AG
08.07.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
08.07.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.