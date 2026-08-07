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Index-Performance

Börse Paris: CAC 40 zum Handelsende schwächer

Börse Paris: CAC 40 zum Handelsende schwächer

Der Handel in Paris verlief schlussendlich in ruhigen Bahnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
212.15 EUR -1.85 EUR -0.86 %
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Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
20.01 EUR 0.14 EUR 0.68 %
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28.57 EUR -0.22 EUR -0.76 %
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4.78 EUR -0.09 EUR -1.80 %
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Indizes
CAC 40
8,714.94 EUR -11.09 EUR -0.13 %
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Am Dienstag beendete der CAC 40 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 8.714,94 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,542 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,004 Prozent stärker bei 8.726,39 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8.726,03 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.698,86 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 8.749,47 Einheiten.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, notierte der CAC 40 bei 8.338,97 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 11.05.2026, den Stand von 8.056,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, lag der CAC 40 noch bei 7.698,52 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,34 Prozent zu. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 728.307 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 236,109 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,61 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,86 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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07.08.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
07.08.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Airbus SE Buy UBS AG
30.07.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
30.07.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets