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CAC 40 aktuell

Börse Paris: CAC 40 zum Start des Dienstagshandels in Grün

09.06.26 09:27 Uhr
Börse Paris: CAC 40 zum Start des Dienstagshandels in Grün | finanzen.net

Der CAC 40 bleibt auch am Morgen im Aufwärtstrend.

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CAC 40
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Um 09:11 Uhr erhöht sich der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,27 Prozent auf 8.221,18 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,413 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,245 Prozent auf 8.179,22 Punkte an der Kurstafel, nach 8.199,29 Punkten am Vortag.

Bei 8.221,18 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8.175,61 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, lag der CAC 40 bei 8.112,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.03.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7.915,36 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7.791,47 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,317 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8.642,23 Punkten. 7.505,27 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 9.004 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 236,897 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Die Renault-Aktie präsentiert mit 4,22 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,22 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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