Börse Paris: CAC 40 zum Start in der Verlustzone

Index im Fokus

Der CAC 40 notiert heute trotz positivem Vortag im Minus.

Der CAC 40 fällt im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,42 Prozent auf 8.368,79 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,458 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,718 Prozent auf 8.343,65 Punkte an der Kurstafel, nach 8.403,99 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.342,26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 8.371,51 Einheiten.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der CAC 40 bereits um 0,126 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 02.06.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8.209,09 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, bei 7.962,39 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 02.07.2025, einen Wert von 7.738,42 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,12 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8.642,23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7.505,27 Punkten.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 34.677 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 238,938 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Im CAC 40 präsentiert die SRTeleperformance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,01 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net