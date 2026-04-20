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Börse Paris: Gewinne im CAC 40

21.04.26 12:25 Uhr
Börse Paris: Gewinne im CAC 40 | finanzen.net

Der Handel in Paris verläuft am Dienstag in ruhigen Bahnen.

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Indizes
CAC 40
8.343,4 PKT 12,3 PKT 0,15%
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Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 12:08 Uhr um 0,19 Prozent fester bei 8.347,24 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,463 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,132 Prozent tiefer bei 8.320,07 Punkten, nach 8.331,05 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.355,95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 8.311,92 Einheiten.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, einen Stand von 7.665,62 Punkten auf. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 21.01.2026, bei 8.069,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7.285,86 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,86 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8.642,23 Punkte. Bei 7.505,27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 109.419 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 247,898 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

Die SRTeleperformance-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,24 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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