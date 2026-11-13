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Kursverlauf

Börse Paris in Grün: CAC 40 am Nachmittag freundlich

Börse Paris in Grün: CAC 40 am Nachmittag freundlich

Das macht das Börsenbarometer in Paris am Freitag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
205.20 EUR -2.00 EUR -0.97 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
448.85 EUR 1.55 EUR 0.35 %
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Pernod Ricard S.A.
72.48 EUR 1.16 EUR 1.63 %
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Renault S.A.
28.03 EUR -0.64 EUR -2.23 %
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Stellantis
3.52 EUR 0.01 EUR 0.20 %
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Indizes
CAC 40
8,363.96 EUR 2.60 EUR 0.03 %
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Am Freitag tendiert der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0,08 Prozent höher bei 8.368,02 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,500 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,213 Prozent schwächer bei 8.343,53 Punkten, nach 8.361,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8.377,20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8.337,90 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der CAC 40 bereits um 3,22 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, notierte der CAC 40 bei 7.827,63 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 8.650,56 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 13.11.2025, den Stand von 8.232,49 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,11 Prozent nach oben. Bei 8.755,03 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Punkten markiert.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 204.746 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LOréal mit 237,580 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,63 erwartet. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
06.11.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
06.11.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK
04.11.26 Airbus SE Buy UBS AG
29.10.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK

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