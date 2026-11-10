DAX 26.608 +1,3%ESt50 6.367 +1,2%MSCI World 4.846 +2,2%Top 10 Crypto 9,71 -1,1%Nas 25.253 +2,7%Bitcoin 66.133 -1,3%Euro 1,1217 -0,0%Öl 90,9 -1,8%Gold 4.070 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
CAC 40-Performance im Fokus

Börse Paris in Grün: CAC 40 mittags mit Zuschlägen

Börse Paris in Grün: CAC 40 mittags mit Zuschlägen

Der CAC 40 zeigt am Dienstagmittag eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
210.45 EUR 3.40 EUR 1.64 %
Charts | News | Analysen
Carrefour S.A.
13.86 EUR 0.23 EUR 1.73 %
Charts | News | Analysen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
445.30 EUR -1.65 EUR -0.37 %
Charts | News | Analysen
Pernod Ricard S.A.
71.74 EUR 0.42 EUR 0.59 %
Charts | News | Analysen
Renault S.A.
29.57 EUR 0.75 EUR 2.60 %
Charts | News | Analysen
Stellantis
3.96 EUR 0.01 EUR 0.18 %
Charts | News | Analysen
Indizes
CAC 40
8,322.51 EUR 89.21 EUR 1.08 %
News | Analysen

Der CAC 40 springt im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 1,17 Prozent auf 8.329,82 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,450 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,884 Prozent fester bei 8.306,10 Punkten, nach 8.233,30 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8.290,84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8.337,59 Punkten erreichte.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 7.803,33 Punkten. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 10.08.2026, bei 8.726,03 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 10.11.2025, den Stand von 8.055,51 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,64 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8.755,03 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7.505,27 Punkten.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 166.657 Aktien gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 239,256 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,04 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,83 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle Airbus Aktie News

Werbung

Airbus Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
06.11.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
06.11.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK
04.11.26 Airbus SE Buy UBS AG
29.10.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.