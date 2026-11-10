Börse Paris in Grün: CAC 40 mittags mit Zuschlägen

CAC 40-Performance im Fokus

10.11.26 12:25 Uhr

Der CAC 40 zeigt am Dienstagmittag eine positive Tendenz.

Der CAC 40 springt im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 1,17 Prozent auf 8.329,82 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,450 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,884 Prozent fester bei 8.306,10 Punkten, nach 8.233,30 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8.290,84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8.337,59 Punkten erreichte.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 7.803,33 Punkten. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 10.08.2026, bei 8.726,03 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 10.11.2025, den Stand von 8.055,51 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,64 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8.755,03 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7.505,27 Punkten.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 166.657 Aktien gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 239,256 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,04 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,83 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion Finanzen.net