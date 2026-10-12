Börse Paris in Grün: CAC 40 verbucht am Montagnachmittag Gewinne

Marktbericht

12.10.26 15:57 Uhr

Der CAC 40 zeigt aktuell eine positive Tendenz.

Um 15:40 Uhr legt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,21 Prozent auf 7.819,47 Punkte zu. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,332 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,300 Prozent auf 7.826,73 Punkte an der Kurstafel, nach 7.803,33 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7.850,33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7.806,49 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, lag der CAC 40 bei 8.179,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8.338,97 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der CAC 40 auf 7.918,00 Punkte taxiert.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,58 Prozent. Bei 8.755,03 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 7.505,27 Punkte.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 167.106 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 202,513 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,10 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net