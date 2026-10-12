Börse Paris in Grün: CAC 40 verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne

CAC 40 im Fokus

12.10.26 17:57 Uhr

Der CAC 40 befand sich heute im Aufwärtstrend.

Letztendlich tendierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,38 Prozent stärker bei 7.832,88 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,332 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,300 Prozent höher bei 7.826,73 Punkten in den Handel, nach 7.803,33 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Montag bei 7.806,49 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7.850,33 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, notierte der CAC 40 bei 8.179,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 8.338,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, einen Stand von 7.918,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,42 Prozent abwärts. Bei 8.755,03 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 344.554 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 202,513 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr weist die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,10 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net