Börse Paris in Grün: CAC 40 verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge

CAC 40 im Fokus

Der CAC 40 bleibt auch am Mittwochmorgen auf Erholungskurs.

Am Mittwoch notiert der CAC 40 um 09:10 Uhr via Euronext 1,37 Prozent fester bei 7.850,14 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,274 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 1,20 Prozent fester bei 7.837,04 Punkten, nach 7.743,92 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 7.828,17 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.854,90 Punkten lag.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der CAC 40 bereits um 4,08 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 25.02.2026, lag der CAC 40 bei 8.559,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8.103,58 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 25.03.2025, wies der CAC 40 8.108,59 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,21 Prozent abwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8.642,23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7.505,27 Punkten.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 19.294 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 228,712 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Die Worldline SA-Aktie hat mit 1,66 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,62 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net