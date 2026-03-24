DAX23.031 +1,7%Est505.675 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3800 +3,7%Nas21.762 -0,8%Bitcoin61.190 +0,7%Euro1,1615 ±0,0%Öl98,41 -1,5%Gold4.561 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffen auf 15-Punkte-Plan für Ende des Iran-Krieges: DAX legt zu -- Asiens Börsen höher -- Rüstungsaktien ziehen an -- Merck & Co., Novo Nordisk, GameStop, Goldpreis, Ölpreis, BASF, VW im Fokus
Top News
Daimler-Truck-Aktie mit Kursplus: Neue Personalchefin kommt von Audi Daimler-Truck-Aktie mit Kursplus: Neue Personalchefin kommt von Audi
Historischer Meilenstein in China: BASF-Aktie im Fokus vor Milliarden-Eröffnung Historischer Meilenstein in China: BASF-Aktie im Fokus vor Milliarden-Eröffnung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
CAC 40 im Fokus

Börse Paris in Grün: CAC 40 verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge

25.03.26 09:28 Uhr
Börse Paris in Grün: CAC 40 verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge | finanzen.net

Der CAC 40 bleibt auch am Mittwochmorgen auf Erholungskurs.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
168,94 EUR 3,24 EUR 1,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
464,85 EUR 3,65 EUR 0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
46,90 EUR 0,66 EUR 1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stellantis
6,00 EUR 0,15 EUR 2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Worldline SA
0,31 EUR -0,03 EUR -8,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
CAC 40
7.858,6 PKT 114,7 PKT 1,48%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch notiert der CAC 40 um 09:10 Uhr via Euronext 1,37 Prozent fester bei 7.850,14 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,274 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 1,20 Prozent fester bei 7.837,04 Punkten, nach 7.743,92 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 7.828,17 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.854,90 Punkten lag.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der CAC 40 bereits um 4,08 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 25.02.2026, lag der CAC 40 bei 8.559,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8.103,58 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 25.03.2025, wies der CAC 40 8.108,59 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,21 Prozent abwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8.642,23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7.505,27 Punkten.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 19.294 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 228,712 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Die Worldline SA-Aktie hat mit 1,66 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,62 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
24.03.2026Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.03.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
20.03.2026Airbus SE KaufenDZ BANK
19.03.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
17.03.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
24.03.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
20.03.2026Airbus SE KaufenDZ BANK
19.03.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
17.03.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
16.03.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
24.03.2026Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
20.02.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
19.02.2026Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.02.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen