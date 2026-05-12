Börse Paris in Grün: CAC 40 zum Ende des Mittwochshandels fester

CAC 40-Marktbericht

Der CAC 40 notierte zum Handelsschluss im Plus.

Letztendlich ging es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,35 Prozent aufwärts auf 8.007,97 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,355 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,627 Prozent fester bei 8.029,94 Punkten in den Handel, nach 7.979,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8.029,94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7.931,78 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0,764 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 13.04.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8.235,98 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8.311,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7.873,83 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2,28 Prozent zurück. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8.642,23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7.505,27 Punkten.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 190.205 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 223,521 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick

Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,04 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net