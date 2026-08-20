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Index im Blick

Börse Paris in Grün: CAC 40 zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind

Börse Paris in Grün: CAC 40 zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind

Am Mittwochabend wagten sich die Börsianer in Paris aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
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Indizes
CAC 40
8,462.39 EUR 23.19 EUR 0.27 %
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Der CAC 40 erhöhte sich im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 0,27 Prozent auf 8.462,39 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,464 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,351 Prozent fester bei 8.468,79 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8.439,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 8.462,39 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8.503,65 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 0,229 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der CAC 40 mit 8.372,28 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8.173,11 Punkten auf. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, bei 7.709,81 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,26 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern verzeichnet.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 278.848 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 225,952 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,54 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,19 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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07.08.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
07.08.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Airbus SE Buy UBS AG
30.07.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
30.07.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets

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