Börse Paris in Grün: CAC 40 zum Handelsstart in der Gewinnzone

CAC 40 im Fokus

Machte sich der CAC 40 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch aktuell an seine positive Performance an.

Um 09:10 Uhr klettert der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,45 Prozent auf 8.023,77 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,329 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,104 Prozent auf 7.995,81 Punkte an der Kurstafel, nach 7.987,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8.027,39 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.995,81 Zählern.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, einen Stand von 8.425,13 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 19.02.2026, den Wert von 8.398,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7.883,63 Punkten auf.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 2,09 Prozent. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8.642,23 Punkten. Bei 7.505,27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 11.991 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 225,301 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,88 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net