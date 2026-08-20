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Index-Bewegung

Börse Paris in Grün: So bewegt sich der CAC 40 am Mittag

Börse Paris in Grün: So bewegt sich der CAC 40 am Mittag

Am Dienstagmittag zeigen sich die Börsianer in Paris zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
205.80 EUR 2.85 EUR 1.40 %
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Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
19.13 EUR 0.13 EUR 0.68 %
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4.41 EUR -0.02 EUR -0.52 %
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Indizes
CAC 40
8,486.75 EUR 33.74 EUR 0.4 %
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Um 12:08 Uhr gewinnt der CAC 40 im Euronext-Handel 0,38 Prozent auf 8.485,19 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,469 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,546 Prozent auf 8.499,20 Punkte an der Kurstafel, nach 8.453,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 8.461,18 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8.501,51 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der CAC 40 auf 8.372,28 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8.258,26 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, bei 7.843,04 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,54 Prozent. Bei 8.755,03 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7.505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 100.223 Aktien gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 222,582 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

CAC 40-Fundamentaldaten

Die Renault-Aktie weist mit 4,71 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Mit 7,90 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
07.08.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
07.08.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Airbus SE Buy UBS AG
30.07.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
30.07.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets

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