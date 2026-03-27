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Börse Paris in Grün: Zum Start des Montagshandels Gewinne im CAC 40

30.03.26 09:27 Uhr
Börse Paris in Grün: Zum Start des Montagshandels Gewinne im CAC 40 | finanzen.net

Der CAC 40 bleibt auch am ersten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

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CAC 40
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Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 09:10 Uhr um 0,01 Prozent fester bei 7.702,69 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,264 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,167 Prozent auf 7.689,05 Punkte an der Kurstafel, nach 7.701,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7.680,21 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7.702,69 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der CAC 40 8.580,75 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8.168,15 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, den Stand von 7.916,08 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 6,01 Prozent zu Buche. Bei 8.642,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7.505,27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 13.545 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 226,230 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,58 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,76 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
24.03.2026Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.03.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
20.03.2026Airbus SE KaufenDZ BANK
19.03.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
17.03.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
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24.03.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
20.03.2026Airbus SE KaufenDZ BANK
19.03.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
17.03.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
16.03.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
24.03.2026Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
20.02.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
19.02.2026Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.02.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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