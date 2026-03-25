Börse Paris in Rot: CAC 40 fällt am Montagmittag

CAC 40-Performance im Fokus

Beim CAC 40 stehen die Signale am Montagmittag auf Stabilisierung.

Am Montag fällt der CAC 40 um 12:08 Uhr via Euronext um 0,04 Prozent auf 7.699,13 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,264 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,167 Prozent schwächer bei 7.689,05 Punkten, nach 7.701,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7.735,57 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.680,21 Zählern.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, stand der CAC 40 bei 8.580,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, stand der CAC 40 noch bei 8.168,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, bei 7.916,08 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 6,05 Prozent. Bei 8.642,23 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7.505,27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 58.624 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 226,230 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,58 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net