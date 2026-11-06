Börse Paris in Rot: CAC 40 fällt nachmittags

Index-Performance im Fokus

06.11.26 15:57 Uhr

Der CAC 40 zeigt sich heute mit negativem Vorzeichen.

Am Freitag verbucht der CAC 40 um 15:40 Uhr via Euronext Verluste in Höhe von 1,46 Prozent auf 8.085,96 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,461 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1,22 Prozent auf 8.105,06 Punkte an der Kurstafel, nach 8.205,37 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.049,64 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8.139,69 Einheiten.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 1,60 Prozent. Der CAC 40 lag noch vor einem Monat, am 06.10.2026, bei 7.865,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8.699,71 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, stand der CAC 40 noch bei 7.964,77 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 1,33 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7.505,27 Punkten.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 173.238 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LOréal mit 236,570 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net