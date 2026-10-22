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CAC 40-Performance

Börse Paris in Rot: CAC 40 leichter

Börse Paris in Rot: CAC 40 leichter

So bewegt sich der CAC 40 am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
196.48 EUR -1.50 EUR -0.76 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
407.80 EUR 2.40 EUR 0.59 %
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Pernod Ricard S.A.
65.06 EUR -1.80 EUR -2.69 %
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Renault S.A.
26.39 EUR -0.98 EUR -3.58 %
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Stellantis
3.80 EUR 0.01 EUR 0.38 %
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Indizes
CAC 40
7,839.71 EUR -81.97 EUR -1.03 %
News | Analysen

Am Donnerstag bewegt sich der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0,94 Prozent leichter bei 7.847,51 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,351 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,816 Prozent auf 7.857,01 Punkte an der Kurstafel, nach 7.921,68 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 7.859,66 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7.791,63 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0,480 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, stand der CAC 40 bei 8.154,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8.437,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, notierte der CAC 40 bei 8.206,87 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 4,24 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7.505,27 Punkte.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 290.781 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 214,868 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,58 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
20.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Airbus SE Buy UBS AG
15.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.

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