DAX 25.182 -0,7%ESt50 6.068 -0,3%MSCI World 4.895 -1,2%Top 10 Crypto 10,75 ±0,0%Nas 26.040 +0,1%Bitcoin 72.825 +0,5%Euro 1,1198 -0,2%Öl 117,0 +3,3%Gold 4.002 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
CAC 40-Performance im Fokus

Börse Paris in Rot: CAC 40 letztendlich in der Verlustzone

Börse Paris in Rot: CAC 40 letztendlich in der Verlustzone

Mit dem CAC 40 ging es heute abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
191.88 EUR -3.16 EUR -1.62 %
Charts | News | Analysen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
437.35 EUR 5.80 EUR 1.34 %
Charts | News | Analysen
Pernod Ricard S.A.
67.72 EUR -0.02 EUR -0.03 %
Charts | News | Analysen
Renault S.A.
25.82 EUR -0.57 EUR -2.16 %
Charts | News | Analysen
Stellantis
3.58 EUR -0.20 EUR -5.21 %
Charts | News | Analysen
Indizes
CAC 40
7,782.82 EUR -28.44 EUR -0.36 %
News | Analysen

Der CAC 40 tendierte im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 0,36 Prozent schwächer bei 7.782,82 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,376 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,012 Prozent auf 7.812,23 Punkte an der Kurstafel, nach 7.811,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7.728,45 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.812,76 Zählern.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der CAC 40 bereits um 1,30 Prozent nach. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wurde der CAC 40 mit 8.123,41 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wurde der CAC 40 auf 8.299,09 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8.225,78 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 5,03 Prozent ein. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8.755,03 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7.505,27 Zählern.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 806.678 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 215,798 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,56 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,23 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle Airbus Aktie News

Werbung

Airbus Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
20.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Airbus SE Buy UBS AG
15.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.