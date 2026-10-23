Börse Paris in Rot: CAC 40 letztendlich in der Verlustzone

CAC 40-Performance im Fokus

23.10.26 17:57 Uhr

Mit dem CAC 40 ging es heute abwärts.

Der CAC 40 tendierte im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 0,36 Prozent schwächer bei 7.782,82 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,376 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,012 Prozent auf 7.812,23 Punkte an der Kurstafel, nach 7.811,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7.728,45 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.812,76 Zählern.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der CAC 40 bereits um 1,30 Prozent nach. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wurde der CAC 40 mit 8.123,41 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wurde der CAC 40 auf 8.299,09 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8.225,78 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 5,03 Prozent ein. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8.755,03 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7.505,27 Zählern.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 806.678 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 215,798 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,56 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,23 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net