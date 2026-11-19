CAC 40 im Fokus

Der CAC 40 zeigt sich heute im Minus.

Am Donnerstag verbucht der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext ein Minus in Höhe von 0,23 Prozent auf 8.128,46 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,459 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,576 Prozent auf 8.193,76 Punkte an der Kurstafel, nach 8.146,83 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 8.125,33 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8.200,11 Punkten lag.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der CAC 40 bereits um 3,07 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 19.10.2026, den Wert von 7.868,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8.501,91 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 19.11.2025, mit 7.953,77 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,815 Prozent nach unten. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 280.767 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 237,421 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Carrefour-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,85 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net