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CAC 40-Entwicklung

Börse Paris in Rot: CAC 40 verbucht schlussendlich Verluste

Börse Paris in Rot: CAC 40 verbucht schlussendlich Verluste

So performte der CAC 40 zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
203.35 EUR -3.20 EUR -1.55 %
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Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
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28.40 EUR 1.04 EUR 3.80 %
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4.54 EUR 0.10 EUR 2.22 %
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Indizes
CAC 40
8,319.87 EUR -142.52 EUR -1.68 %
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Am Donnerstag tendierte der CAC 40 via Euronext zum Handelsende 1,68 Prozent schwächer bei 8.319,87 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,456 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,017 Prozent tiefer bei 8.460,91 Punkten in den Handel, nach 8.462,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8.460,91 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8.308,10 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der CAC 40 bereits um 1,91 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 27.07.2026, den Wert von 8.406,06 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 27.05.2026, den Wert von 8.207,89 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 27.08.2025, den Stand von 7.743,93 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,52 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7.505,27 Zählern.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 412.817 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 221,697 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,21 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
07.08.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
07.08.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Airbus SE Buy UBS AG
30.07.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
30.07.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets

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