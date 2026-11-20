Index im Blick

Der CAC 40 zeigt sich heute mit negativen Notierungen.

Am Freitag gibt der CAC 40 um 12:08 Uhr via Euronext um 1,24 Prozent auf 7.980,67 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,440 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,749 Prozent leichter bei 8.020,19 Punkten, nach 8.080,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8.029,08 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.948,05 Zählern.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der CAC 40 bereits um 4,83 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, notierte der CAC 40 bei 7.838,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8.453,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7.981,07 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 2,62 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern markiert.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 219.896 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 235,666 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der CAC 40-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,39 erwartet. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,11 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net