Kursverlauf

Der CAC 40 zeigt sich aktuell mit negativem Vorzeichen.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 15:40 Uhr um 1,08 Prozent tiefer bei 8.261,58 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,506 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,415 Prozent auf 8.317,32 Punkte an der Kurstafel, nach 8.352,00 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Dienstag bei 8.317,91 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8.244,09 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7.956,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8.579,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8.119,02 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 0,810 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8.755,03 Punkte. 7.505,27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 294.555 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 240,001 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Die Renault-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Mit 7,84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion Finanzen.net