Börse Stuttgart: Metas KI-Agent befeuert Tech-Rallye

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Börse Stuttgart - Exklusiver Marktbericht 28.09.2026, 11:00 Uhr | Verfasser: Steffen Heizereder

Der KI-Agent "Muse" von Meta hat laut Reuters an der Wall Street eine breite Tech-Rallye angestoßen. Die App kann seit dem 8. September Termine verwalten, Einkäufe erledigen und mehrstufige Aufgaben übernehmen. Laut Marktforschungsunternehmen Sensor Tower wurde sie mehr als 2,5 Millionen Mal heruntergeladen. Seit dem Muse-Start hat die Meta-Aktie mehr als 20 Prozent gewonnen. Die Meta-Aktie notiert aktuell bei 645,80 Euro in Stuttgart (Stand: 28.09.2026, 11:00 Uhr).

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Die Rallye erfasste den gesamten Technologiesektor. Der Nasdaq Composite schloss am 22. September bei 27.244 Punkten auf einem Allzeithoch. Investmentbank Jefferies hob ihr Kursziel für die Meta-Aktie auf 875 Dollar an. Das Jahresumsatzpotenzial von Muse schätzt Jefferies auf bis zu 10,8 Milliarden Dollar.

Gegenwind kommt von der Zinsseite. Bereits am 16. September hatte die US-Notenbank Fed den Leitzins erstmals seit mehr als drei Jahren angehoben. Die neue Spanne liegt bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erreicht heute rund 5,22 Prozent und damit den höchsten Stand seit 2007. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten laut Bundesbank am 25. September bei 3,58 Prozent. Der DAX startet ruhig in die neue Woche und steht bei ca. 25.500 Punkten (Stand: 10:45 Uhr). Der S&P 500 beendete die Vorwoche am 25. September bei 7.743 Punkten.

Dieser Beitrag dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen. © Börse Stuttgart Group 2026.