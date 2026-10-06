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Börse Stuttgart: Nasdaq erreicht neues Allzeithoch

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Der Börse Stuttgart Marktbericht vom 06.10.2026, 12:00 Uhr | Verfasser: Steffen Heizereder

Nasdaq erreicht neues Allzeithoch

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Der US-Technologieindex Nasdaq Composite hat am Montag mit einem Schlussstand von 27.477 Punkten ein neues Allzeithoch markiert. Er übertraf damit seinen bisherigen Schlussrekord vom 22. September bei 27.244 Punkten. Nachlassender Zinsdruck und etwas geringere geopolitische Risiken hätten den Blick der Anleger auf die starken Gewinne der KI-Branche gelenkt, sagte Kyle Rodda, Senior Market Analyst beim Online-Broker Capital.com, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Unter den Gewinnern ragten der Chipkonzern Nvidia mit einem Plus von gut 2 Prozent und das Raumfahrtunternehmen SpaceX mit über 7 Prozent heraus.

Am US-Anleihemarkt notierte die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen gestern bei über 5,3 Prozent - laut CNBC der höchste Stand seit 2002. Hohe Renditen machen festverzinsliche Anlagen gegenüber Aktien attraktiver und verteuern die Kreditaufnahme für Unternehmen.

In einer Analystennote vom 2. Oktober beziffert Goldman Sachs den Gewinnkonsens für die Unternehmen im S&P 500 auf ein Plus von 27 Prozent im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr. Citi-Aktienstrategin Beata Manthey ordnet die Aktienmärkte trotz steigender Renditen und geopolitischer Risiken als "widerstandsfähig" ein.

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Zusätzlich stützten die schwächer als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag die Kurse. Nach Einschätzung von José Torres, Senior Economist beim Finanzdienstleister Interactive Brokers, war dies ein weiterer Grund für die positive Marktreaktion. Die US-Wirtschaft habe nach den revidierten Daten in zwei von neun bislang erfassten Monaten dieses Jahres Arbeitsplätze verloren - ein Signal, das die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung durch die Fed verringere.

Am Dienstag startete der DAX mit Gewinnen. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex bei 25.254 Punkten geschlossen. Aktuell steht der DAX bei ca. 25.438 Punkten. In Asien schloss der Nikkei 1,05 Prozent höher. Die Börse in Shanghai blieb feiertagsbedingt geschlossen. Gold notiert bei 4.155 Dollar je Feinunze. Am Rohstoffmarkt kostet ein Barrel der Nordseesorte Brent aktuell ca. 98,50 Dollar. (Stand: 11:33 Uhr)

Dieser Beitrag dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen. © Börse Stuttgart Group 2026.

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