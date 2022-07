Börse Stuttgart-News: Aktien weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Aktien-Marktbericht der Börse Stuttgart

Aufgrund zunehmender Rezessionssorgen ging es für den DAX bis Dienstag auf 12.390 Punkte bergab. Auf diesem Niveau notierte der DAX zuletzt im November 2020. Nach zwei positiven Handelstagen notiert der DAX kurz vor dem bevorstehenden Wochenende über 12.800 Punkte. Die EZB hatte bei ihrer letzten Sitzung einen Zinsschritt von 0,25 Prozentpunkten für Juli angekündigt. In den Sitzungsprotokollen der EZB haben einige Ratsmitglieder dafür votiert, die Tür für einen noch höheren Einlagenzins für Banken im Juli offen zu lassen. Im Juni ist die Inflation im Euro-Raum auf 8,6% gestiegen, nach 8,1% im Mai.

Mercedes-Benz Group

In den Aktien der Automobilhersteller fanden in den letzten Handelstagen sehr viele Preisfeststellungen statt. Am häufigsten wurden dabei die Papiere von Mercedes-Benz gehandelt. Die Analysten der UBS bestätigten ihre "Buy" Einstufung für Mercedes, senkten aber das Kursziel von 90 Euro auf 80 Euro. Für die Automobilhersteller erwartet die UBS für das abgelaufene Quartal starke Geschäftszahlen. Der seit längerem bestehende Halbleitermangel scheint sich zudem langsam aufzulösen. Für die Aktie ging es am Mittwoch bis auf 50,30 Euro in einem bis dahin schlechten Marktumfeld abwärts. Auf diesem Niveau notierte die Aktie zuletzt Anfang 2021.

Volkswagen

Auch für die Volkswagen-Aktie ging es am Mittwoch ordentlich in den Keller. Die Aktie fiel bis auf 120,10 Euro. Mit der positiven Entwicklung im DAX konnte die Aktie die Verluste wieder abbauen und notiert am Freitag zu Handelsbeginn bei 127,80 Euro. Der Volkswagen-Konzern startete am Donnerstag mit dem Bau der ersten konzerneigenen

Batteriezellenfabrik in Salzgitter. Die neu gegründete Gesellschaft PowerCo soll die Produktion der Batteriezellen im Jahr 2025 aufnehmen. Bis zum Ende des Jahrzehnts erwartet PowerCo einen Umsatz von 20 Milliarden Euro. In Europa und Nordamerika werden weitere Produktionsstandorte folgen.

International

Bei den amerikanischen Indizes stach vor allem der Nasdaq 100 mit einem Wochenplus von über 5% hervor. Jedoch verzeichnete der Nasdaq 100 im ersten Halbjahr ein Rekordminus von 29,5%. Im veröffentlichten Sitzungsprotokoll der letzten FED-Sitzung haben sich die Notenbankmitglieder für weitere Zinsschritte ausgesprochen. Bei der FED-Sitzung im Juli soll der Leitzins um 0,5 Prozentpunkte oder gar nochmals um 0,75 Prozentpunkte erhöht werden. Am nächsten Mittwoch werden die Inflationsdaten für Juni in den USA verkündet.

BioNTech

Auch in dieser Handelswoche war die BioNTech-Aktie der am häufigsten gehandelte Auslandstitel an der Börse Stuttgart. Das Tübinger Biotechunternehmen CureVac verklagt BioNTech. Der Mainzer Impfstoffhersteller soll für seinen COVID-19 Impfstoff Comirnaty mehrere Patente von CureVac verletzt haben. Die BioNTech-Aktie lässt die Meldung offensichtlich kalt. Im Wochenverlauf legt die Aktie über 20 Euro auf 166,75 Euro zu

Amazon

Sehr viele Preisfeststellungen fanden in den letzten Handelstagen auch in der Amazon-Aktie statt. Der E-Commerce und Cloud-Gigant bietet seinen Prime Mitgliedern in den USA die kostenlose Essenslieferung durch Grubhub für ein Jahr an. Grubhub gehört zum Lieferando Eigentümer Just Eat Takeaway. Amazon beteiligt sich zunächst mit 2% an Just Eat Takeaway. Die Amazon-Aktie konnte im Wochenverlauf mit einer positiven Nasdaq im Rücken über 7% auf 114,40 Euro zulegen.

Spezialeinblick

Eine Frage der Zeit? Die Rezession wird kommen...

Das Rezessionsgespenst geistert über das Parkett - zu Recht? Wann ist der Peak bei den Preissteigerungen erreicht und platzt die Spekulationsblase am Immobilienmarkt bald? Über diese Themen spricht Cornelia Frey mit dem Chefvolkswirt der VP Bank, Dr. Thomas Gitzel, der klar macht, dass das 2. Halbjahr an den Finanzmärkten wohl auch spannend bleibt...

Zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=0GtI9pH3sLg

