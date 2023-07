Börse Stuttgart-News: Aktien weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Aktien-Marktbericht der Börse Stuttgart

DAX startet schwach ins zweite Halbjahr

Hinter dem DAX liegt mit einem Zuwachs von 15% ein erfolgreiches erstes Halbjahr, gekrönt von einem neuen Allzeithoch mit 16.427 Punkten. Am Freitag beendete das deutsche Aktienbarometer die erste Jahreshälfte mit 16.147 Punkten. Der Start in das zweite Halbjahr verlief dagegen bisher enttäuschend. Angefacht von der Erwartung weiterer Zinserhöhungen sowie chinesischen Exportrestriktionen bei Rohstoffen geht es für den DAX bis Donnerstagnachmittag um 2,6% auf 15.520 Punkte nach unten. In der kommenden Woche warten unter anderem neue Inflationsdaten für Deutschland auf die Anleger.

Siemens Energy

Wie bereits in der Vorwoche, stehen nun auch in der aktuellen Handelswoche die Papiere von Siemens Energy an der Spitze der meistgehandelten Inlandsaktien. Insgesamt 1.052 Orders wurden ausgeführt. Nachdem es im Zuge von Problemen bei der spanischen Tochter Siemens Gamesa zur Rücknahme der Ergebnisprognose kam, ging es in der Vorwoche für die Siemens Energy-Aktie um bis zu 40% nach unten. Unter der Woche kam es zu einer kurzzeitigen Erholung um +10%. Die Gewinne mussten vor dem Wochenende jedoch wieder abgegeben werden, nachdem mehrere Analysten die Siemens Energy-Aktie auf neutral herabstuften. Derzeit steht ein kleines Wochenplus von 0,3% bei 14,98 Euro zu Buche.

Vonovia

Hinter Siemens Energy folgt die Vonovia-Aktie mit 529 Preisfeststellungen auf Platz Zwei im Handel mit deutschen Aktien. Der Immobilien-Sektor leidet seit geraumer Zeit unter den gestiegenen Zinsen und Baukosten. Vor allem im ersten Quartal mussten Aktionäre kräftige Kursabschläge hinnehmen. Nun scheinen sich die Immobilien-Aktien allmählich dank besserer Stimmung zu stabilisieren. Dazu tragen auch mehrere Analysten-Häuser bei, die sich wieder optimistischer zeigen und daraufhin ihre Kursziele anhoben. Das gilt auch für die Vonovia-Aktie, deren durchschnittliches Kursziel derzeit mit 28,11 Euro angegeben wird. In den letzten Tagen ging es für die Aktie des Immobilien-Konzerns zeitweise um bis zu 10% nach oben. Aktuell steht ein Wochenplus von 1,4% bei 17,75 Euro auf der Kurstafel.

International

Robuster US-Arbeitsmarkt belastet

In den USA blieben die Börsen aufgrund des Unabhängigkeitstages am Dienstag geschlossen. Dementsprechend gemächlich starteten die US-Märkte in die Woche. Der Dow Jones ging mit 34.418 Punkten in den US-Feiertag, beim US Tech 100 standen 15.208 Punkte auf dem Kurszettel. Ab der Wochenmitte änderte sich das Bild jedoch. Zunächst veröffentlichte die Fed ihr aktuelles Sitzungsprotokoll, aus welchem hervor geht, dass die überwiegende Mehrheit der Ausschuss-Mitglieder von weiteren Zinserhöhungen im Jahresverlauf ausgeht. Am Donnerstag sorgte ein starker US-Arbeitsmarktbericht für weitere Missstimmung, da der robuste US-Arbeitsmarkt die These von weiter steigenden Zinsen stützt. Der Dow Jones steht am Donnerstagnachmittag mit 33.853 Punkten wieder deutlich unter 34.000 Punkten, der US Tech 100 kann sich knapp über der 15.000 Punkte-Marke halten. Neue US-Inflationsdaten könnten in der nächsten Woche für weitere Aufschlüsse sorgen.

Tesla

An der Euwax bleibt Tesla mit 254 Preisfeststellungen die meistgehandelte Auslandsaktie. In den letzten Monaten senkte der E-Autobauer teilweise sehr deutlich für einige seiner Modelle die Preise. Das schlägt sich nun in aktuellen Auslieferungszahlen nieder. Mit 466.140 ausgelieferten Fahrzeugen konnte Tesla im abgelaufenen Quartal merklich mehr Autos als im Vorjahresquartal verkaufen. Damit stellt Tesla einen neuen Rekord auf. Im zweiten Quartal 2022 wurden 254.695 Einheiten an die Kunden ausgeliefert. Für die Tesla-Aktie geht es diese Woche um 8,5% auf 275,36 US-Dollar nach oben. Damit verteuerten sich die Papiere des E-Autobauers seit Jahresbeginn um 145%.

Apple

Mit 238 ausgeführten Orders stand auch die Apple-Aktie weit oben auf der Watchlist der Stuttgarter Anleger. Der iPhone-Konzern stellt kürzlich eine neue Datenbrille vor und sorgte damit für Furore. In den ersten zwölf Monaten wollten die Kalifornier eine Million der neuen Datenbrillen verkaufen. Dieses Ziel wurde nun nach unten korrigiert. Hauptgrund sei allerdings nicht eine niedrigere Nachfrage, sondern Probleme bei der Produktion der Micro-LEDs für den Brillen-Bildschirm. Zudem stellt die US-Großbank Goldman Sachs ihre Kooperation mit Apple auf den Prüfstand. Kern der Partnerschaft war die Apple Card, eine Kreditkarte, die 2019 eingeführt wurde. Im April diesen Jahres wurde das Angebot um ein Sparkonto ergänzt. Laut mehreren Medienberichten macht Goldman Sachs beträchtliche Verluste mit den Angeboten und prüft einen Verkauf der Apple Card an American Express. Die Apple-Aktie kann diese Woche um 0,9% auf 190,08 US-Dollar zulegen.

Spezialeinblick

Von steigenden Zinsen profitieren - aber wie?

Neben der Geldanlage in Aktien rücken steigende Zinsen Anleihen wieder vermehrt in den Fokus der Anleger. Um Sie fit für den Anleihe-Handel zu machen, hat Richard Dittrich den langjährigen Anleihen-Chefhändler des Handelsplatzes Stuttgart Jens Furkert eingeladen um Ihnen Kompaktwissen zu vermitteln. Damit schaffen Sie die Basis um selbständig die für Sie passende Anleihe für Ihr Portfolio zu finden. Außerdem erfahren Sie, welche Chancen und Risiken Sie kennen sollten.

