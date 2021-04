Börse Stuttgart-News: Aktien weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Aktien-Marktbericht der Börse Stuttgart

Direkt vom Parkett: Diese Aktien stehen diese Woche im Fokus

Deutschland

In der verkürzten Handelswoche vor den Osterfeiertagen wollte es die deutschen Standardwerte allem Anschein nach nochmal wissen und markierten ein neues Allzeithoch bei knapp über 15.000 Punkten. Damit verteuerte sich der DAX seit seinem Tief im März letzten Jahres um fast 70%. Nachdem in dieser Woche Daimler und die Deutsche Telekom zu ihren virtuellen Hauptversammlungen geladen hatten - und damit die inoffizielle Dividenden-Saison im DAX eröffneten - sind in den kommenden Wochen die Chemie-Konzerne Henkel und Covestro sowie der Wohnungskonzern Vonovia an der Reihe.

Meistgehandelter Wert auf dem Stuttgarter Börsenparkett war in den vergangenen Handelstagen die VW-Aktie (WKN 766403). Für die Papiere geht es auf Wochensicht analog zum DAX um gut 2% bergauf. Für Verwunderung sorgte der Konzern in dieser Woche in den USA: Das Unternehmen hatte am Dienstag angekündigt, sich in den USA von ?Volkswagen? in ?Voltswagen? umzubenennen, um die Elektrostrategie voranzutreiben und Tesla (WKN A1CX3T) weiter Konkurrenz zu machen. Später dann die Auflösung: Alles bloß ein verfrühter Aprilscherz. Bei Volkswagen bleibt also alles beim Alten - zumindest was den Firmennamen betrifft.

Unser Automobil-Duo komplettiert in dieser Woche die Daimler AG (WKN 710000). Am gestrigen Mittwoch hielt das Stuttgarter Unternehmen seine jährliche Hauptversammlung ab. Gäste waren aufgrund der Pandemie zwar nicht erlaubt; doch einige kamen dennoch - und protestierten vor den Hallentoren gegen die angekündigte Dividendenerhöhung auf 1,35 Euro je Aktie. Gewinnausschüttung bei gleichzeitiger Inanspruchnahme des Kurzarbeitergeldes sei ?Moralisch verwerflich? so die Kritiker.

International

Für den amerikanischen Leitindex Dow Jones verlief die Handelswoche ähnlich erfolgreich wie die vom DAX. Bereits am Montag konnte der Dow sein zwischenzeitliches Allzeithoch bei gut 33.250 Punkten erreichen. Auch in Amerika stehen nach Ostern einige Hauptversammlungen an. Den Beginn macht in den USA Mitte April der BASF-Konkurrent DowDupont. Spannend dürften in der kommenden Handelswoche auch die Quartalszahlen des Personaldienstleisters Paychex werden, da sich anhand der Zahlen Rückschlüsse auf die gesamtwirtschaftliche Stimmung im Land ziehen lassen können.

Die meistgehandelten Auslandswerte aus der Impfstoff-Industrie kommen zwar ursprünglich aus Deutschland - werden aber aufgrund des Listings in den USA (BioNTech) bzw. den Niederlanden (CureVac) als Auslandswerte gezählt. Die positiven Jahreszahlen von BioNTech kamen aber vermutlich sowohl dies- als auch jenseits des Atlantiks gut an. Die Mainzer konnten die Schätzungen der Analysten deutlich übertreffen und wiesen für das vergangene Geschäftsjahr sogar einen kleinen Gewinn von 6 Cent pro Aktie aus. Daraufhin konnte die Aktie kräftig zulegen und notiert auf Wochensicht knapp 12% fester.

Weiterhin äußerst rege gehandelt werden unter Stuttgarter Anlegern die Papiere von Wasserstoff-Unternehmen wie SunHydrogen (WKN A2P662) und Plug Power (WKN A1JA81). Von ihren Hochs bei 25 Cent musste die SunHydrogen-Aktie knapp zwei Drittel ihres Wertes einbüßen und notiert nun knapp unter der 10 Cent-Marke. Für die Plug Power-Papiere ging es derweil um circa 50% gen Süden - nachdem das Unternehmen vor einigen Wochen ankündigte, seine Bilanzen revidieren zu müssen.

Spezialeinblick

Wussten Sie, dass die Schweden an der Börse sehr aktiv sind? Während wir Deutschen nur ein Fünftel unseres Geldes in Aktien und Co. stecken, ist es bei den Schweden fast die Hälfte. Deshalb gibt es dort auch deutlich mehr Börsengänge als in Deutschland: Weil viele junge, schwedische Unternehmen vor allem die Chancen sehen, die der Kapitalmarkt ihnen bietet, kommt es zu deutlich mehr Börsengängen (IPOs).

