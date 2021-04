Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

Der bisherige Wochenverlauf beim Euro-Bund-Future ist von einer geringen Volatilität geprägt. So bewegte er sich in einer Handelsspanne von lediglich 170,09 zu 171,07 Prozentpunkten. Am Mittwochnachmittag notiert der richtungsweisende Euro-Bund-Future schließlich bei 170,93 Prozentpunkten. Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,26%. In der Vorwoche betrug die Rendite -0,30%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe bewegt sich auf einem Niveau von 0,28%.

Anlegertrends

Spanien emittiert 16-jährige Staatsanleihe

Spanien emittiert unter der WKN A3KPN3 eine Anleihe mit Fälligkeit zum 30.07.2037, deren Emissionsvolumen sich auf sechs Milliarden Euro beläuft. Der Zinssatz ist mit 0,85% festgelegt, während die Zinszahlungen im jährlichen Turnus und erstmalig anteilig am 30.07.2021 erfolgen.

Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. S&P vergibt für Spanien ein A Rating. Bei einem aktuellen Kurs von 99,40% ergibt sich eine Rendite von 0,89%.

Zwei neue Anleihen aus Österreich

Österreich emittiert zwei neue Euro-Anleihen. Die erste Anleihe (WKN A3KPSJ) weist ein Emissionsvolumen von 4,5 Milliarden Euro mit Fälligkeit zum 20.04.2025 auf. Der Nominalzins beträgt 0,00%.

Die zweite Anleihe (WKN A3KPSK) verfügt über ein Emissionsvolumen von zwei Milliarden Euro und wird zum 20.04.2071 fällig. Die Nominalverzinsung ist mit 0,70% festgelegt. Hier finden die Zinszahlungen im jährlichen Turnus und erstmalig am 20.04.2022 statt.

Bei beiden Anleihen beträgt der Mindestbetrag der handelbaren Einheit 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. S&P vergibt für Österreich AA+ Rating.

Berkshire Hathaway Energy: Neunjährige Anleihe

Berkshire Hathaway Energy emittiert eine neue US-Dollar-Anleihe (WKN A3KLKW) mit Fälligkeit zum 15.07.2030. Das Emissionsvolumen beträgt 1,09 Milliarden US-Dollar. Während der Zinssatz bei 3,70% liegt, erfolgen die Zinszahlungen im halbjährlichen Turnus, erstmalig anteilig am 15.07.2021.

Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 US-Dollar. S&P vergibt für Berkshire Hathaway Energy ein A- Rating. Die Anleihe kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH; www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)