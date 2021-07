Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

Ausgehend von glatten 176 Prozentpunkten zum Start in die neue Handelswoche pendelte der Euro-Bund-Future im weiteren Verlauf in einer eher geringen Spanne von 75 Basispunkten um diese Marke. Auch die gehandelte Kontraktzahl pro Tag bewegt sich mit etwa 500.000 Kontrakten in einem relativ niedrigen Bereich. Am Donnerstagmorgen notiert der Euro-Bund-Future schließlich bei 176,59 Prozentpunkten.

Dies entspricht einer Rendite von -0,45%. In der Vorwoche betrug die Rendite noch -0,40%. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe fiel im Vergleich zur Vorwoche um vier Basispunkte und liegt mit 0,03% nur noch geringfügig im positiven Bereich.

Anlegertrends

Litauen begibt 30-jährige Anleihe

Litauen emittiert unter der WKN A3KT0K eine Anleihe mit Fälligkeit zum 15.07.2051, deren Emissionsvolumen 750 Millionen Euro beträgt. Zu einem Zinssatz von 0,75% erfolgen die Zinszahlungen im jährlichen Turnus und erstmalig anteilig am 15.07.2022.

Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. S&P vergibt für Litauen ein A+ Rating mit stabilem Ausblick.

Anleihe der HBM Healthcare AG in CHF

Die HBM Healthcare AG, eine Schweizer Beteiligungsgesellschaft im Gesundheitssektor, hat unter der WKN A3KTQ9 eine neue Anleihe mit einer Laufzeit bis zum 12.07.2027 begeben. Bei einem Emissionsvolumen von 60 Millionen Schweizer Franken erhalten die Gläubiger eine Verzinsung in Höhe von 1,125%. Dabei erfolgen die Zinszahlungen im jährlichen Turnus, erstmalig zum 12.07.2022.

Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 5.000 Schweizer Franken in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 5.000 Schweizer Franken.

Banc of America: Zwei Anleihen mit anfänglichem Festzinssatz

Die amerikanische Großbank Banc of America emittiert zwei neue US-Dollar Anleihen mit einem anfänglichen Festzins. Die erste Anleihe (WKN A3KUAE) mit Fälligkeit zum 21.07.2032 weist ein Emissionsvolumen von 3,75 Milliarden US-Dollar auf. In der Festzinsperiode bis zum 21.07.2031 erfolgen die Zinszahlungen zu einem Zinssatz von 2,299% halbjährlich. Anschließend werden die Zinsen bis zum Laufzeitende quartalsweise ausgezahlt. Die Verzinsung ist dabei abhängig von der Secured Overnight Financing Rate (SOFR) mit einem Aufschlag von 1,22%.

Die zweite Anleihe (WKN A3KT79) mit einem Emissionsvolumen von zwei Milliarden US-Dollar wird zum 21.07.2052 fällig. Hier beläuft sich der Zinssatz während der Festzinsperiode bis zum 21.07.2051 auf 2,972% und wird ebenfalls halbjährlich ausbezahlt. Im Anschluss erfolgen die Zinszahlungen bis zum Laufzeitende quartalsweise. Auch hier ist die Verzinsung von der Secured Overnight Financing Rate (SOFR) mit einem Aufschlag von 1,56% abhängig.

Bei beiden Anleihen entspricht der Mindestbetrag der handelbaren Einheit 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 US-Dollar. S&P vergibt für die langfristigen Schulden der Banc of America ein A- Rating. Die Banc of America kann die Anleihen vorzeitig kündigen.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH; www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)