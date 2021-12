Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

Ausgehend von 172,34 Prozentpunkten zum Ende der letzten Handelswoche startete der Euro-Bund-Future am Montag mit einem Abschlag von 29 Basispunkten in die neue Woche. Bis Dienstagnachmittag konnte der richtungsweisende Euro-Bund-Future bis auf 172,71 Prozentpunkte zulegen, bevor er seine Kursgewinne abgab und am Mittwochnachmittag mit 171,97 Prozentpunkten wieder auf dem Niveau des Wochenbeginns notiert.

Damit fällt die Rendite der 10jährigen Bundesanleihe im Wochenvergleich von -0,22% auf -0,32%. Auch die Rendite der 30jährigen Bundesanleihe fiel im Wochenverlauf mit -0,04% wieder in den negativen Bereich. In Vorwoche lag diese noch bei 0,12%.

Anlegertrends

Thüringen nimmt 500 Millionen Euro auf

Das Bundesland Thüringen nimmt über eine zum 01.12.2051 fällige Anleihe (WKN A3H3G1) frisches Kapital auf. Während das Emissionsvolumen 500 Millionen Euro beträgt, bezahlt Thüringen seinen Gläubigern einen Zinssatz von 0,375%. Die Zinszahlungen erfolgen im jährlichen Turnus und erstmalig am 01.12.2022.

Sowohl der Mindestbetrag der handelbaren Einheit als auch die kleinste übertragbare Einheit belaufen sich auf privatanlegerfreundliche 1.000 Euro. Die Ratingagentur Fitch vergibt für Thüringen ein AAA Rating mit positiven Ausblick.

General Motors emittiert zwei Anleihen

Der amerikanische Automobilhersteller General Motors nimmt über zwei US-Dollar -Anleihen Kapital auf. Die erste Anleihe (WKN A3KXPW) weist bei einem Emissionsvolumen von 850 Millionen US-Dollar eine Fälligkeit zum 15.10.2024 auf. Dabei bezahlt General Motors seinen Gläubigern einen Kupon von 1,20%. Die zweite Anleihe (WKN A3KXPX) läuft bei einem Emissionsvolumen von einer Milliarde US-Dollar bis zum 15.10.2028. Für die längere Laufzeit erhalten die Gläubiger auch eine höhere Verzinsung von 2,40%.

Bei beiden Anleihen finden die Zinszahlungen im halbjährlichen Turnus statt. Erstmals dürfen sich die Gläubiger am 15.04.2022 über eine Zinsauszahlung freuen. Bei einem Mindestbetrag der handelbaren Einheit von 2.000 US-Dollar entsprechen die kleinsten handelbaren Einheiten 1.000 US-Dollar auf. S&P ratet General Motors mit BBB. Der Automobilkonzern kann die Anleihen vorzeitig kündigen.

30jährige Shell-Anleihe

Shell International Finance, die Finanzierungstochter von Shell, begibt eine Anleihe (WKN A3KZL4) mit einem Emissionsvolumen von einer Milliarde US-Dollar. Bei einer Laufzeit bis zum 26.11.2051 zahlt das Energieunternehmen seinen Gläubigern einen Kupon von 3,00%. Dabei erfolgen die Zinszahlungen im halbjährlichen Turnus und erstmalig am 26.05.2022.

Sowohl der Mindestbetrag der handelbaren Einheit als auch die kleinsten handelbaren Einheiten belaufen sich auf 1.000 US-Dollar. S&P vergibt für Shell ein AA- Rating. Die Anleihe kann durch das Unternehmen vorzeitig gekündigt werden.

