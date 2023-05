Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

Nach den Zinserhöhungen von Fed und EZB in der Vorwoche, ging es für den Euro-Bund-Future mit seinem Wochenhoch von 137,22 Prozentpunkten in dieser Woche zunächst kontinuierlich nach unten. Am Mittwochvormittag stehen 134,99 Punkte auf der Kurstafel. Anleger warteten auf frische US-Inflationsdaten, die am Mittwochnachmittag veröffentlicht wurden. Experten erwarteten eine gleichbleibende Inflation von 5%, tatsächlich ging die Rate auf 4,9% etwas nach unten. Das brachte den Euro-Bund-Future auf 136,22 Prozentpunkte. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe bleibt nahezu unverändert bei 2,265%. Leicht gestiegen ist die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe. Es geht von 2,4% auf 2,464%.

Anlegertrends

Meta Platforms nimmt 1,5 Mrd. US-Dollar auf

Der Facebook-Mutterkonzern Meta Platforms nimmt über eine Anleihe (WKN A3LHG4) 1,5 Milliarden US-Dollar frisches Kapital auf. Der Kupon beträgt 4,6% und wird halbjährlich ausgezahlt, erstmalig am 15.11.2023. Das Fälligkeitsdatum ist der 15.05.2028. Handelbar ist diese Anleihe ab einem Mindestbetrag von 2.000 Nominalen in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 Nominalen. S&P vergibt ein AA- Rating.

Comcast zahlt 4,8%

Der US-amerikanische Kabelnetzbetreiber Comcast refinanziert sich über eine Anleihe (A3LHG1) mit einer Milliarde US-Dollar. Anleger erhalten einen jährlichen Kupon in Höhe von 4,8%. Die Zinszahlung erfolgt halbjährlich ab 15.11.2023. Die Rückzahlung ist für den 15.05.2033 vorgesehen. Der Mindestbetrag liegt bei 2.000 Nominalen, die kleinste handelbare Einheit beträgt 1.000 Nominale. Von Fitch gibt es ein A- Rating.

Italien-Anleihe mit Laufzeit bis 2029

Der italienische Staat emittiert eine Anleihe (WKN A3LG6E) mit einem Emissionsvolumen in Höhe von 2,5 Milliarden Euro. Bis zum Fälligkeitstermin am 15.05.2029 wird ein Kupon in Höhe von 1,5% gezahlt. Die erste Zinszahlung erfolgt am 15.05.2023. Anleger können ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen einsteigen. Das entspricht auch der kleinsten handelbaren Einheit. Italien erhält von MoodyŽs ein Baa3 Rating.

