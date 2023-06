Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

In der Vorwoche hat der Streit um die Erhöhung der US-Schuldenobergrenze die Anleihenmärkte weltweit in ihren Bann gezogen. Die zu Anfang dieser Woche vereinbarte Einigung im US-Schuldenstreit zwischen US-Präsident Biden und McCarthy, dem Sprecher des Repräsentantenhauses, hat dafür gesorgt, dass sich die Bondmärkte wieder beruhigt haben. Der Euro-Bund-Future zog seit Montag deutlich an und steht am Mittwochmittag etwas oberhalb von 136 Punkten. In dieser Woche richten Anleger bereits ihren Blick auf den großen US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag veröffentlicht wird und neue Erkenntnisse zum bisher robusten US-Arbeitsmarkt bringen dürfte. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe steht bei 2,257% und damit deutlich unter dem Vorwochenniveau von 2,342%. Ebenfalls gesunken ist die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe. Vor Wochenfrist stand diese bei 2,498%, aktuell gibt es 2,437%.

Anlegertrends

Continental zahlt 4%

Der Automobilzulieferer Continental refinanziert sich über eine Anleihe (A351PU) mit 750 Millionen Euro. Die Fälligkeit ist am 01.06.2028, während der Laufzeit wird ein Kupon von 4% gezahlt. Die Zinszahlung erfolgt jährlich, erstmalig am 01.06.2024. Der Mindestbetrag liegt bei 1.000 Nominalen und entspricht der kleinsten handelbaren Einheit. S&P vergibt für Continental ein BBB-Rating mit stabilem Ausblick.

Bayer mit neuer 750-Millionen-Anleihe

Der deutsche Agrar- und Chemiekonzern Bayer nimmt über eine Anleihe (A351UZ) 750 Millionen Euro frisches Kapital auf. Anleger erhalten einen Kupon in Höhe von 4,0%, die erste Zinszahlung ist am 26.08.2023. Zurückgezahlt wird diese Anleihe am 26.08.2026. Der Mindestbetrag liegt bei 1.000 Nominalen, dies entspricht auch der kleinsten handelbaren Einheit. Von MoodyŽs gibt es ein Baa2 Rating.

Neue Norwegen-Anleihe

Norwegen emittiert eine Anleihe (WKN A3LD55) mit einem Volumen von 27,41 Milliarden Norwegischen Kronen. Bis zur Fälligkeit am 15.08.2033 wird ein jährlicher Kupon in Höhe von 3,0% gezahlt. Die erste Zinszahlung erfolgt am 15.08.2023. Gehandelt werden kann in privatanlegerfreundlichen 1,0 Nominalen als Mindestbetrag und kleinste handelbare Einheit. Die Ratingagentur MoodyŽs vergibt ein Aaa Rating.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH; www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)