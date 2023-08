Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

Am Anleihenmarkt fehlen die Impulse. Der Markt bewegt sich im Spannungsfeld zwischen einer sinkenden Inflation und einem schwachen Wirtschaftsumfeld sowie einer Bonitätsverschlechterungen der USA sowie etlicher amerikanischer Banken. Die Inflation in Deutschland hat sich im Juli zwar abgeschwächt, bleibt aber mit 6,2 % noch auf einem hohen Niveau. Die deutsche Industrieproduktion ist im Juni weiter gefallen und verstärkt die Rezessionsgefahren. Im Vergleich zum Vormonat sank die Gesamtherstellung stärker als erwartet um 1,5 %. Dabei war die Automobilindustrie mit einem Minus von 3,5 % besonders schwach. Die schwächere Kreditwürdigkeit in den USA hatte auch hierzulande für steigende Renditen gesorgt. Im Ergebnis bewegte sich der Euro-Bund-Future in dieser Woche aber kaum. In der Vorwoche notierte dieser bei 132,50 Prozentpunkten, aktuell stehen 132,60 Punkte auf der Kurstafel. Für die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe geht es von 2,5530 % vor Wochenfrist auf 2,4970 % herab. Ebenfalls tiefer steht die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe. Vor einer Woche rentierte diese noch bei 2,6750 %, derzeit liegt die Rendite bei 2,610 %.

Anlegertrends

American Express zahlt 5,625 %

American Express nimmt über eine Anleihe (WKN A3LLLA) 500 Millionen Dollar frisches Kapital auf. Das Fälligkeitsdatum für diese Anleihe ist der 28.07.2034, für Euro-Anleger besteht ein Dollar-Risiko. Während der Laufzeit wird ein Kupon von 5,625 % gezahlt. Die Zinszahlung erfolgt halbjährig, die nächste Zinszahlung erfolgt am 28.01.2024. Die Anleihe ist ab einem Mindestbetrag von 2.000 Nominalen handelbar. Die kleinste handelbare Einheit beträgt 1.000 Nominale. Von Moody's gibt es ein A3 Rating.

Waste Management mit 4,875 % Kupon

Das Unternehmen Waste Management emittiert eine Dollar-Anleihe (WKN A3LLPH) mit einer Laufzeit bis zum 15.02.2034. Das Emissionsvolumen beträgt 1,25 Mrd. Dollar. Anleger erhalten einen jährlichen Kupon in Höhe von 4,875 %, nächstmalig am 15.08.2023. Die Anleihe birgt für Euro-Anleger ein Dollar-Risiko und ist ab einem Mindestbetrag von 2.000 Nominalen handelbar. Die kleinste handelbare Einheit beträgt 1.000 Nominale. Die Rating-Agentur Moody's hat der Anleihe ein Rating Baa1 gegeben.

Lugano emittiert Stadt-Anleihe

Die Stadt Lugano begibt eine CHF-Anleihe (WKN A284T4) mit einem Emissionsvolumen in Höhe von 140 Millionen Franken. Bis zur Fälligkeit am 28.11.2070 wird ein jährlicher Kupon von 0,15 % gezahlt, nächster Zinstermin ist am 28.11.2023. Für Euro-Anleger besteht bei einem Investment ein Währungsrisiko. Die kleinste handelbare Einheit und der Mindestbetrag betragen 5.000 Nominale. Moody's vergibt ein Aa3 Rating.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH; www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)