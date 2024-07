Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

Der Anschlag auf US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump am vergangenen Wochenende war zu Wochenbeginn eines der bestimmenden Themen auf dem Börsenparkett. Beobachter sehen durch die Ereignisse um Donald Trump dessen Siegchancen bei der US-Präsidentschaftswahl weiter ansteigen. Während die US-Indizes ihre Rekordjagd diese Woche unvermindert fortsetzen, lassen die Aussichten auf eine America First-Politik die Stimmung am deutschen Aktienmarkt eintrüben und Anleger vermehrt in Anleihen einsteigen. Der Euro-Bund-Future steigt diese Woche von 131,45 Punkten auf 132,4 Prozentpunkte. Vor der am Donnerstag stattfindenden nächsten EZB-Sitzung geht es für die Renditen zurück. Die 10-jährige Bundesanleihe rentiert aktuell bei 2,4365 %, in der Vorwoche standen noch 2,5265 % auf der Kurstafel. Mit 2,61 % steht die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe ebenfalls tiefer als vor Wochenfrist.

Anlegertrends

Aareal Bank zahlt 3,25% p.a.

Die Aareal Bank nimmt über eine neue Anleihe (WKN AAR042) 500 Millionen Euro frisches Kapital auf. Bis zur Fälligkeit am 17.05.2029 wird ein jährlicher Kupon in Höhe von 3,25 % gezahlt. Die erste Zinszahlung erfolgt am 17.05.2025. Sowohl der Mindestbetrag als auch die kleinste handelbare Einheit betragen 1.000 Nominale. Von Fitch gibt es ein BBB Rating.

Spanien begibt EUR-Anleihe bis 2031

Der spanische Staat begibt eine Anleihe (WKN A3L08Z) im Emissionsvolumen von 3,1 Milliarden Euro. Anleger erhalten einen Kupon von 3,1 % p.a., bei einer verkürzten ersten Zinszahlung zum 30.07.2024. Die Fälligkeit ist für den 30.07.2031 vorgesehen. Gehandelt werden kann ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen und in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Nominalen. MoodyŽs vergibt ein Baa1 Rating.

USA nehmen 67 Mrd. USD auf

Die USA nehmen über eine Anleihe (WKN A3L1GB) frisches Kapital in Höhe von 67,4 Milliarden US-Dollar auf. Der jährliche Kupon beträgt 4,375 % p.a., die Zinszahlung erfolgt halbjährlich ab dem 15.01.2025. Das Laufzeitende ist am 15.07.2027. Anleger können ab einem Mindestbetrag und in kleinsten handelbaren Einheiten von je 100 Nominalen handeln. S&P verleiht ein AA+ Rating.

