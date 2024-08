Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

Diese Handelswoche brachte einige Indikationen für die Zinsentwicklungen im Herbst. So stieg die Inflationsrate für den Euro-Raum im Juli etwas überraschend um 0,1 % auf 2,6 %. Experten sehen darin jedoch keine großen Einflüsse für die Zinspolitik der EZB, entscheidender seien demnach die Daten für den August. Derzeit wird mit weiteren Zinssenkungen gerechnet, sollte die Inflation weiter hartnäckig bleiben könnten diese allerdings kleiner ausfallen als bisher angenommen. Unterdessen fand am Mittwoch die nächste Fed-Sitzung statt. Wie von Marktbeobachtern erwartet, ließen die US-Währungshüter ihre Zinsen unangetastet, allerdings öffneten sie die Türe für erste Senkungen im Herbst. Diese könnten laut Fed-Chef Jerome Powell unter bestimmten Voraussetzungen bei der nächsten Sitzung "auf den Tisch kommen". Der Euro-Bund-Future steigt diese Woche von 132,4 auf 133,96 Prozentpunkte. Die Anleiherenditen kommen derweil etwas zurück, die 10-jährige Bundesanleihe rentiert aktuell mit 2,285 %, für die 30-jährige Bundesanleihe steht eine Rendite von 2,50 % auf der Kurstafel.

Anlegertrends

Deutschland nimmt 5 Mrd. EUR auf

Die Bundesrepublik Deutschland nimmt über eine Anleihe (WKN BU2206) frisches Kapital in Höhe von 5 Milliarden Euro auf. Der jährliche Kupon beträgt 2,7% und wird erstmals am 17.09.2025 gezahlt. Die Fälligkeit ist für den 17.09.2026 vorgesehen. Gehandelt werden kann ab einem Mindestbetrag und in kleinsten handelbaren Einheiten von privatanlegerfreundlichen 0,01 Nominalen. S&P verleiht ein AAA Rating.

The Platform Group zahlt 8,875% p.a.

Der Handelsplattformanbieter The Platform Group refinanziert sich über eine Anleihe (WKN A383EW) mit 70 Millionen Euro. Bis zur Fälligkeit am 11.07.2028 wird ein Kupon von 8,875 % gezahlt. Die Zinszahlung erfolgt halbjährlich, erstmalig am 11.01.2025. Anleger können ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handeln. Dies entspricht auch der kleinsten handelbaren Einheit. Ein aktuelles Rating ist nicht verfügbar.

U.S. Bancorp begibt USD-Anleihe

Die US-amerikanische Großbank U.S. Bancorp begibt eine Anleihe (WKN A3L1YU) im Volumen von 1,25 Milliarden US-Dollar. Anleger erhalten einen Kupon von 5,1 %. Die erste Zinszahlung erfolgt am 23.01.2025 und wird in der Folge halbjährlich fortgesetzt. Als Fälligkeitsdatum ist der 23.07.2030 vorgesehen. Sowohl der Mindestbetrag als auch die kleinste handelbare Einheit betragen 1.000 Nominale. Von der Ratingagentur Fitch gibt es ein A+ Rating.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH; www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)