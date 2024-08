Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

Werte in diesem Artikel

Der jüngste US-Arbeitsmarktbericht verunsichert die Anleger erheblich und schürt die Befürchtungen einer bevorstehenden Rezession. Die Aktien-Indizes erlebten zu Wochenbeginn einen deutlichen Rückgang. Besonders dramatisch war die Entwicklung an der Börse in Tokio, wo der Nikkei-Index zweistellig fiel und mit einem Minus von 12,4 Prozent bei 31.458 Punkten schloss. Dies stellt den größten Tagesverlust seit rund 37 Jahren dar. Gründe hierfür sind die Angst vor weiteren Zinserhöhungen durch die Bank of Japan sowie ein starker Yen, der ausländische Investoren abschreckt. Der Euro-Bund-Future erreichte zu Wochenbeginn mit 136,28 Punkten seinen höchsten Stand seit über sechs Monaten, gab jedoch im weiteren Verlauf nach und steht aktuell mit 134,08 Punkten niedriger als vor einer Woche. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe stieg von 2,196 % auf 2,27 %, während die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe leicht von 2,437 % auf 2,479 % zunahm.

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken begibt CHF-Anleihe

Die Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken emittiert eine Anleihe (WKN A3LQ6N) im Emissionsvolumen von 425 Millionen Schweizer Franken. Die Fälligkeit der Anleihe ist am 27.12.2028. Investoren erhalten einen jährlichen Kupon von 1,3 %, der erstmals am 27.12.2024 ausgezahlt wird. Der Mindestbetrag sowie die kleinste handelbare Einheit betragen jeweils 5.000 Nominale. Von Moody's gibt es ein Aaa Rating.

Rheinland-Pfalz nimmt 500 Millionen Euro auf

Das Bundesland Rheinland-Pfalz refinanziert sich über eine Anleihe (WKN RLP152) mit einem Volumen von 500 Millionen Euro. Der jährliche Kupon beträgt 2,75 %, die erste Zinszahlung erfolgt am 25.07.2025. Die Laufzeit der Anleihe endet am 25.07.2031. Diese Anleihe kann ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen gehandelt werden, was auch der kleinsten handelbaren Einheit entspricht. Fitch verleiht ein AAA Rating.

Australien zahlt 4,25% p.a.

Australien nimmt über eine Anleihe (WKN A3L1KX) 11,5 Milliarden Australische Dollar auf. Diese Anleihe bietet einen Kupon in Höhe von 4,25 % p.a., wobei die Zinszahlungen halbjährlich erfolgen, erstmalig am 21.12.2024. Die Fälligkeit der Anleihe ist für den 21.12.2035 vorgesehen. Der Mindestbetrag sowie die kleinste handelbare Einheit betragen jeweils 1.000 Nominale. S&P vergibt ein AAA Rating.

