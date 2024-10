Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

In den vergangenen Tagen hatte ein deutlicher Rückgang der?-lpreise etwas auf die Renditen gedrückt, was den Kursen von Staatsanleihen Rückenwind verlieh. Der?-lpreisfall dämpfte die Inflationserwartungen und beeinflusst die aktuelle Marktlage. Am Donnerstag stehen geldpolitische Signale der Europäischen Zentralbank im Fokus. Eine Leitzinssenkung um 0,25 % wird von der EZB erwartet. Entscheidende Hinweise könnten potenzielle?"ußerungen zur zukünftigen Zinsentwicklung sein. Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank gibt an, dass EZB-Präsidentin Christine Lagarde möglicherweise zu große Zinssenkungserwartungen dämpfen könnte. Gegenwärtig notiert der Euro-Bund-Future bei 133,77 Punkten, ein Anstieg um 0,5 Punkte im Vergleich zur Vorwoche. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe fällt leicht auf 2,215 %, während für die 30-jährige Bundesanleihe ein Rückgang von 2,55 % auf 2,507 % verzeichnet wird.

Anlegertrends

PCC zahlt vierteljährlich

Die PCC AG begibt eine Anleihe (WKN A383UJ) im Volumen von 30 Millionen Euro. Bis zur Fälligkeit am 01.10.2029 wird ein Kupon in Höhe von 5,75 % gezahlt. Die Zinszahlungen erfolgen vierteljährlich, beginnend am 01.01.2025. Anleger können ab einem Mindestbetrag von 5.000 Nominalen einsteigen; die kleinste handelbare Einheit beläuft sich auf 1.000 Nominale. Aktuell liegt kein Rating vor.

USA nehmen 45 Mrd. USD auf

Die Vereinigten Staaten refinanzieren sich über eine Anleihe (WKN A3L30T) mit rund 45 Milliarden US-Dollar. Anleger erhalten einen jährlichen Kupon von 3,625 %, mit halbjährlichen Auszahlungen ab dem 31.03.2025. Die Fälligkeit ist am 30.09.2031. Diese Anleihe kann ab einem Mindestbetrag von 100 Nominalen gehandelt werden, was auch die kleinste handelbare Einheit darstellt. S&P vergibt ein AA+ Rating.

Rumänien zahlt 6 % p.a.

Das Land Rumänien emittiert eine Anleihe (WKN A3L39R) mit einem Volumen von 75 Millionen Euro. Bis zur Fälligkeit am 24.09.2044 wird ein Kupon von 6 % gezahlt. Die erste Zinszahlung erfolgt am 24.09.2025. Der Mindestbetrag und die kleinste handelbare Einheit betragen jeweils 1.000 Nominale. Das Rating von Fitch liegt bei BBB-.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH; www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)