Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

In Deutschland gibt es deutliche Hinweise auf einen nachlassenden Preisdruck. Die Erzeugerpreise sind im September im Jahresvergleich überraschend stark gesunken, was hauptsächlich auf die fallenden Energiepreise zurückzuführen ist. Diese Entwicklung kann sich tendenziell auch auf die Verbraucherpreise auswirken, auf die die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. Aufgrund der abgeschwächten Teuerung hat die EZB seit Juni die Leitzinsen dreimal gesenkt. Trotz gestiegener Zinssenkungserwartungen, die eigentlich für steigende Anleihekurse sprechen, gab es keine klaren Gründe für die Kursverluste beim Euro-Bund-Future. Dieser ist von 134,15 auf 132,82 Prozentpunkte gefallen. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe stieg von 2,215 % auf 2,31 %, während die 30-jährige Bundesanleihe bei 2,641 % rentiert, nach 2,507 % in der Vorwoche.

Anlegertrends

Würth Anleihe 3%

Die Würth-Gruppe emittiert eine Anleihe (WKN A3L4ZS) im Volumen von 500 Millionen Euro. Der Kupon beträgt 3 %, wobei die erste Auszahlung am 28.08.2025 erfolgt. Diese Anleihe hat eine Laufzeit bis zum 28.08.2031. Der Mindestbetrag sowie die kleinste handelbare Einheit betragen jeweils 1.000 Nominale. S&P vergibt ein A Rating.

KfW Anleihe 2,5%

Die KfW nimmt über eine Anleihe (WKN A383P4) 3 Milliarden Euro auf. Der jährliche Kupon beläuft sich auf 2,5 %, mit der ersten Zinszahlung am 15.10.2025. Diese Anleihe hat eine Laufzeit bis zum 15.10.2031. Anleger können ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen einsteigen. Dies entspricht auch der kleinsten handelbaren Einheit. Fitch vergibt ein AAA Rating.

Polen Anleihe 3,125%

Polen refinanziert sich über eine Anleihe (WKN A3L4ZT) in Höhe von 1,75 Milliarden Euro. Der Kupon beträgt 3,125 % und die erste Zahlung erfolgt am 22.10.2025. Die Laufzeit endet am 22.10.2031. Der Mindestbetrag sowie die kleinste handelbare Einheit betragen jeweils 1.000 Nominale. S&P vergibt ein A- Rating.

