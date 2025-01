Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

Belastet durch eine gestiegene Inflationsrate haben die Kurse deutscher Staatsanleihen diese Woche nachgegeben. Die Teuerungsrate in der Eurozone stieg wie von Analysten erwartet von 2,2 % auf 2,4 %. Robuste Konjunkturdaten aus den USA belasten ebenfalls den Markt, Marktbeobachter dämpfen in der Folge die Erwartungen an weitere Zinssenkungen seitens der Fed. Auch Daten vom Arbeitsmarkt sprechen gegen baldige Zinssenkungen, da die Zahl der offenen Stellen im Dezember stärker gestiegen ist als erwartet. Der Euro-Bund-Future fällt diese Woche von 133,86 Punkten auf 131,57 Prozentpunkte. Die Anleiherenditen steigen in den letzten Handelstagen an, die 10-jährige Bundesanleihe rentiert bei 2,51 %, in der Vorwoche standen 2,35 % auf der Kurstafel. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe steigt von 2,6 % auf 2,75 %.

Amlegertrends

USA zahlen 4,25 % p.a.

Die USA refinanzieren sich über eine Anleihe (WKN A3L7TA) mit einem Emissionsvolumen von rund 70 Milliarden US-Dollar. Anleger erhalten einen jährlichen Kupon von 4,25 %, mit halbjährlichen Auszahlungen ab dem 30.06.2025. Die Fälligkeit ist am 31.12.2026. Diese Anleihe kann ab einem Mindestbetrag von 100 Nominalen gehandelt werden, was auch der kleinsten handelbaren Einheit entspricht. S&P vergibt ein AA+ Rating.

EnBW Anleihe bis 2029

Der Energieversorger EnBW emittiert eine Anleihe (WKN A3L594) im Volumen von 500 Millionen Euro. Die Laufzeit erstreckt sich bis zum 20.05.2029, bei einem jährlichen Kupon von 3 %, zahlbar ab dem 20.05.2025. Der Mindestbetrag für eine Investition liegt bei 1.000 Nominalen, ebenso die kleinste handelbare Einheit. Von S&P gibt es ein A- Rating.

Nordea begibt DKK-Anleihe

Nordea begibt eine Anleihe (WKN A1ZMKT) mit einem Emissionsvolumen von 560 Millionen Dänischen Kronen. Der jährliche Kupon beträgt 3 %, die Auszahlung erfolgt vierteljährlich. Als Fälligkeitstermin ist der 01.10.2047 angegeben. Der Mindestbetrag und die kleinste handelbare Einheit betragen privatanlegerfreundliche 0,01 Nominale. Fitch vergibt ein AA- Rating.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Fžr die Vollst?ndigkeit und Richtigkeit žbernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gew?hr. Insbesondere wird keine Haftung fžr die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment žbernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung fžr Vorsatz und grobe Fahrl?ssigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH; www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)