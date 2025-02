Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

Die in den USA auf den höchsten Stand seit einem halben Jahr gestiegene Inflation hat auch die Staatsanleihen belastet. Im Januar stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich laut US-Arbeitsministerium um 3,0 %. Volkswirte hatten im Schnitt eine unveränderte Rate von 2,9 % erwartet. Die Erwartungen der Marktteilnehmer, dass die US-Notenbank auf absehbare Zeit die Leitzinsen reduzieren könnte, sind damit weiter gesunken. Dies wird durch die Zollerhöhungen der Trump-Regierung, die zumindest vorübergehend für weiteren Preisdruck sorgen könnten, weiter verstärkt. Die Fed hatte bereits auf ihrer letzten Sitzung im Januar die Zinsen nicht angetastet. Der Euro-Bund-Future sinkt von 133,5 auf 132,25 Prozentpunkte. Die Renditen steigen leicht an, für die 10-jährige Bundesanleihe geht es auf 2,47 %, nach 2,36 % in der Vorwoche. Mit 2,72 % rentiert die 30-jährige Bundesanleihe ebenfalls höher.

Deutschland nimmt 5 Mrd. Euro auf

Deutschland nimmt über eine Anleihe (WKN BU2208) 5 Milliarden Euro auf. Der Kupon liegt bei 2,2 % pro Jahr, und die erste Zinszahlung erfolgt am 11.03.2026. Die Fälligkeit ist für den 11.03.2027 vorgesehen. Investoren können ab einem privatanlegerfreundlichen Mindestbetrag von 0,01 Nominalen investieren, was auch der kleinsten handelbaren Einheit entspricht. Moody?s verleiht ein Aaa Rating.

Rumänien begibt eine Anleihe

Rumänien emittiert eine Anleihe (WKN A4D6T2) mit einem Volumen von rund einer Milliarde Euro. Die Laufzeit gilt bis zum 10.03.2030. Der jährliche Kupon beträgt 5,25 % und wird erstmals am 10.03.2026 ausgezahlt. Der Mindestbetrag und die kleinste handelbare Einheit belaufen sich auf jeweils 1.000 Nominale. Von S&P gibt es ein BBB- Rating.

Hessen refinanziert sich

Das Bundesland Hessen refinanziert sich über eine Anleihe (WKN A1RQES) mit 1,5 Milliarden Euro. Anleger erhalten einen jährlichen Kupon in Höhe von 3,125 %, die nächste Zinszahlung erfolgt am 10.03.2025. Die Laufzeit endet am 10.03.2039. Der Mindestbetrag für diese Anleihe liegt bei 1.000 Nominalen, ebenso die kleinste handelbare Einheit. S&P vergibt ein AA+ Rating.

