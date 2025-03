Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

Bundes-/Staatsanleihen

Die vermutlich neue Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD will ein neues Sondervermögen aufnehmen. Sie wollen Hunderte Milliarden Euro in Infrastruktur und Rüstung investieren und dafür die Schuldenbremse aufweichen. Das ist gleichzeitig die größte finanzpolitische Veränderung in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg. Das Vorhaben ließ die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen auf den höchsten Stand seit etwa 1,5 Jahren steigen. Für den Kurs des Euro-Bund Futures ging es nach einer wochenlangen Seitwärtsphase in den vergangenen Tagen entsprechend deutlich abwärts. Der Bund-Future fällt heute früh weiter auf rund 127,60 Punkte. Die Rendite für sämtliche Bundesanleihen legte diese Woche deutlich zu. Derzeit notiert die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe bei 2,882 %, vor Wochenfrist lag sie noch bei 2,439 %. Einen satten Renditeanstieg verzeichnet auch die 30-jährige Bundesanleihe. In der Vorwoche lag sie bei 2,711 %, am Donnerstagvormittag stehen 3,146 % auf der Kurstafel.

Metro nimmt 600 Mio. Euro auf

Der Lebensmittelgroßhändler Metro nimmt über eine Anleihe (WKN A4DFLC) frisches Kapital in Höhe von 600 Millionen Euro auf. Bis zum Laufzeitende am 05.03.2030 wird ein jährlicher Kupon von 4,0 % gezahlt, die erste Zinszahlung erfolgt am 05.03.2026. Anleger können ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handeln. Dies entspricht auch der kleinsten handelbaren Einheit. Metro hat derzeit ein Rating von BBB- von Standard & Poor's (S&P) mit einem stabilen Ausblick.

Kraft Heinz Foods zahlt 5,4 %

Der Nahrungsmittelhersteller Kraft Heinz Foods begibt eine Anleihe (WKN A4D7JA) im Emissionsvolumen von 500 Millionen US-Dollar. Anleger erhalten einen jährlichen Kupon von 5,4 %. Die Zinszahlung wird halbjährlich geleistet, erstmalig am 15.09.2025. Das Fälligkeitsdatum ist auf den 15.03.2035 festgelegt. Diese Anleihe ist ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handelbar, die kleinste handelbare Einheit beträgt 2.000 Nominale. Die Anleihen von Kraft Heinz Foods haben derzeit ein Rating von BBB von Fitch Ratings.

Cisco Systems nimmt 1,25 Mrd. Dollar auf

Der Spezialist für Netzwerktechnologie Cisco Systems emittiert eine Anleihe (WKN A4D7JE) und nimmt darüber 1,25 Mrd. Dollar auf. Gezahlt wird ein jährlicher Kupon von 5,1 %, die Zinszahlung erfolgt halbjährlich. Die erste Zinszahlung wird am 24.08.2025 geleistet. Das Laufzeitende ist für den 24.02.2035 vorgesehen. Handelbar ist diese Anleihe ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen in kleinsten handelbaren Einheiten von 2.000 Nominalen. Die Ratingagentur MoodyŽs vergibt ein A1 Rating.



