Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

Bundesanleihen

Grund für den scheinbaren Einbruch beim Euro Bund-Future zu Wochenbeginn: Seit Dienstag wird der Euro Bund-Future mit Verfall im Dezember betrachtet. Dieser notiert seither in einer recht engen Spanne von 173,61 zu 174,41 Prozentpunkten. Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,50%. In der Vorwoche lag die Rendite bei -0,45% noch wesentlich höher. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe rutschte mit -0,05% wieder deutlich in den negativen Bereich ab.

Anlegertrends

Erste grüne Bundesanleihe vierfach überzeichnet

Die Bundesrepublik Deutschland hat ihre erste grüne Bundesanleihe erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Dabei werden die Erlöse der vierfach überzeichneten Emission in Höhe von 6,5 Milliarden Euro zur Refinanzierung des Bundeshaushaltes hin zum Wandel in eine nachhaltige Wirtschaft verwendet. Hierfür hat die Bundesrepublik Deutschland eigens ein Green Bond Framework aufgelegt. Die grüne Bundesanleihe (WKN 103070) wird am 15.08.2030 fällig, der Nominalzins beträgt 0,00%. Als Mindestbetrag sowie als kleinste handelbare Einheit sind jeweils privatanlegerfreundliche 0,01 Euro ausgewiesen. Bei einem aktuellen Kurs von 104,93% ergibt sich eine Rendite von -0,48%.

Zwillingsanleihe zur ersten grünen Bundesleihe

Neben der ersten grünen Bundesanleihe gibt es von der Bundesrepublik Deutschland zusätzlich eine konventionelle Bundesanleihe mit den fast identischen Konditionen. Die Zwillingsanleihe (WKN 110250) wurde bereits am 17.06.2020 emittiert. Das Emissionsvolumen beträgt 24,5 Milliarden Euro bei einer Laufzeit bis zum 15.08.2030. Eine Zinszahlung findet in der Anleihe ebenfalls nicht statt. Als Mindestbetrag sowie als kleinste handelbare Einheit sind jeweils privatanlegerfreundliche 0,01 Euro ausgewiesen. Beim aktuellen Kurs von 104,85% ergibt sich eine Rendite von -0,47%.

Auch Daimler emittiert Green Bond

Nicht nur die Bundesrepublik, auch Daimler hat in diesen Tagen einen zehnjährigen Green Bond emittiert. Damit können Investoren die Nachhaltigkeitsziele des schwäbischen Automobilbauers finanziell unterstützen. Daimler wird mit dem Emissionserlös in Zukunftstechnologien wie den emissionsfreien batterieelektrischen Betrieb und den Brennstoffzellen-Elektroantrieb investieren. Die Daimler-Anleihe (WKN A289QR) weist bei einer Laufzeit bis zum 10.09.2030 ein Emissionsvolumen von einer Milliarde Euro auf. Der Nominalzinssatz beträgt 0,75%. Die Zinszahlungen erfolgen im jährlichen Rhythmus, erstmalig am 10.09.2021. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. S&P vergibt für Daimler ein Langfristrating von BBB+.

Italien begibt eine sechsjährige Anleihe

Italien begibt eine neue Staatsanleihe (WKN A2810L) mit Fälligkeit zum 01.02.2026. Das Emissionsvolumen beträgt 4,5 Milliarden Euro, der Zinssatz liegt bei 0,5%. Die erste anteilige Zinszahlung findet am 01.02.2021 statt. Die weiteren Zinszahlungen erfolgen im halbjährlichen Turnus. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. S&P ratet Italien mit BBB.

