Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

Ausgehend von seiner Notierung bei 174,02 Prozentpunkten am Montag schwankt der Euro Bund-Future im bisherigen Wochenverlauf lediglich um rund 50 Basispunkte. Am Mittwochmittag notiert er wenig verändert bei 174,09 Prozentpunkten.

Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,50%, die sich damit gegenüber der Vorwoche unverändert präsentiert. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe liegt nach wie vor unverändert bei -0,05%.

Anlegertrends

Luxemburg emittiert 12-jährige Anleihe

Luxemburg begibt eine neue Staatsanleihe (WKN A282BP) mit Fälligkeit zum 14.09.2032. Das Emissionsvolumen beträgt 1,5 Milliarden Euro. Der Zinssatz ist mit 0,00% festgelegt. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. S&P vergibt für Luxemburg ein AAA Rating. Bei einem aktuellen Kurs von 102,71% ergibt sich für den Anleger eine Rendite von -0,22%.

USA begeben dreijährige Staatsanleihe

Die USA emittieren eine neue Staatsanleihe (WKN A282FL) mit Fälligkeit zum 15.09.2023. Der Nominalzinssatz beträgt 0,125%. Die Zinszahlungen erfolgen im halbjährlichen Turnus, erstmalig am 15.03.2021. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 100 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 100 US-Dollar. S&P vergibt für die USA ein AA+ Rating. Bei einem aktuellen Kurs von 99,91% ergibt sich eine Rendite von 0,18%.

Zehn argentinische Umtauschanleihen

Im Rahmen des Schuldenschnitts bei einigen argentinischen Staatsanleihen wurden die entsprechenden Anleihen in neue Anleihen umgetauscht. Alle umgetauschten Anleihen besitzen einen Nominalzinssatz von 0,125% und notieren gegenwärtig größtenteils unter 50%. Es handelt sich sowohl um Anleihen in US-Dollar als auch Anleihen in Euro.

Nachfolgend die WKNs der umgewandelten US-Dollar-Anleihen:

- A282B0

- A282B2

- A282B3

- A282B4

- A282BZ

Unter diesen WKNs finden sich die umgewandelten Euro-Anleihen:

- A28X66

- A28X6M

- A28YAH

- A28YAJ

- A28YAK

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH; www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)