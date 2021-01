Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

Der Euro-Bund-Future eröffnete am Montag mit 177,28 Prozentpunkten in etwa auf dem Niveau der Vorwoche. Im bisherigen Wochenverlauf sank er anschließend bis auf ein Niveau von 176,34 Prozentpunkten, konnte sich bis Donnerstag aber von den Einbrüchen erholen und notiert bei rund 177,47 Prozentpunkten.

Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,53%. In der Vorwoche lag die Rendite bei -0,57%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe liegt bei -0,13% und somit um drei Basispunkte höher als in der Vorwoche.

Anlegertrends

KfW emittiert Anleihe in britischen Pfund

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau hat eine Anleihe (WKN A289HB) in britischen Pfund mit Fälligkeit zum 30.12.2026 emittiert. Das Emissionsvolumen beläuft sich auf eine Milliarde britische Pfund. Der Zinssatz ist mit 0,125% festgesetzt. Die Zinszahlungen finden im jährlichen Turnus, erstmalig zum 30.12.2021 statt. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 1.000 britischen Pfund in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 britischen Pfund. S&P vergibt für die KfW ein AAA Rating. Bei einem aktuellen Kurs der Anleihe von 99,17% ergibt sich eine Rendite von 0,27%.

Sechsjährige US-Dollar-Anleihe von General Motors

Der amerikanische Automobilkonzern General Motors begibt eine Anleihe (WKN A287GM) mit Fälligkeit zum 08.01.2026. Das Emissionsvolumen beläuft sich auf 1,5 Milliarden US-Dollar. Der Zinssatz ist bei 1,25% festgesetzt. Die Zinszahlungen finden im halbjährlichen Turnus, erstmalig zum 08.07.2021 statt. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 US-Dollar. S&P vergibt ein BBB Rating. General Motors kann die Anleihe vorzeitig kündigen.

Home Depot begibt zwei neue US-Dollar-Anleihen

Die amerikanische Baumarktkette Home Depot begibt zwei neue Anleihen in US-Dollar. Die erste Anleihe (WKN A287DR) hat ein Emissionsvolumen von 500 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit zum 15.03.2028. Der Nominalzins ist mit 0,90% festgesetzt. Die zweite Anleihe (WKN A285DS) hat ein Emissionsvolumen von 1,25 Milliarden US-Dollar und wird zum 15.03.2031 fällig. Die Nominalverzinsung ist mit 1,25% festgelegt. Bei beiden Anleihen finden die Zinszahlungen im halbjährlichen Turnus statt, erstmalig am 15.03.2021. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 Euro US-Dollar. Fitch ratet Home Depot mit A. Home Depot kann die Anleihen vorzeitig kündigen.

